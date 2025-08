(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 COMUNICATO STAMPA

nessun divario territoriale nella ripartizione della specialistica ambulatoriale

Per le ragioni sopra esposte, il confronto tra le tabelle 2024 e 2025 risulta fuorviante e non praticabile. Ciò che può essere affermato con certezza è che le risorse sono state ampiamente incrementate ovunque e per tutti i macro livelli assistenziali, e che nessun territorio ha subito tagli o penalizzazioni.

Si specifica inoltre che la ripartizione delle risorse su base territoriale non è in capo all’assessorato della Sanità ma ad Ares, la quale procede a distribuirle sulla base di un complesso mix di indicatori che tengono conto non solo di popolazione e storico ma anche altri fattori quali mobilità e liste d’attesa. Tale ripartizione peraltro non risulta essere stata ancora completata, ragion per cui risulta ancora più incomprensibile una polemica che basa il suo assunto su risorse non ancora completamente assegnate.

L’Assessorato, per quanto di sua competenza, è impegnato a vigilare insieme all’Azienda Regionale per la Salute, affinché nelle assegnazioni sia assicurato il massimo equilibrio sia territoriale che fra gli erogatori.

Ufficio Stampa Regione Sardegna