AMBIENTE: PUBBLICATO L’AVVISO DI 15 MILIONI DI EURO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 2 agosto 2025

Una misura importante, ispirata dalla consapevolezza che la biodiversità della Sardegna è un patrimonio unico in Europa e una risorsa vitale per il futuro dell’Isola. I fondi stanziati rappresentano un’opportunità per i territori: risorse per progettare e realizzare interventi ambientali efficaci, intelligenti, partecipati.

Destinati a Comuni, Province, Enti Parco e gestori di aree protette, questi fondi potranno essere utilizzati per recuperare habitat degradati, tutelare specie vulnerabili, migliorare l’accessibilità alle aree naturali, contrastare fenomeni come l’invasione delle specie aliene e coinvolgere attivamente le comunità locali attraverso iniziative di educazione ambientale e nuove tecnologie.

“Con questo Avviso – dichiara l’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi – la Regione Sardegna rafforza il sostegno ai territori che ogni giorno si impegnano per tutelare e valorizzare i siti Natura 2000, patrimonio strategico per l’ambiente e risorsa essenziale per il futuro dell’Isola. Mettiamo a disposizione strumenti importanti e risorse economiche per accompagnare chi opera sul campo nella protezione della biodiversità e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. È un’opportunità per Comuni, Province e gestori delle aree protette di essere protagonisti di un equilibrio nuovo e possibile tra cura dell’ambiente e benessere delle comunità.”

Natura 2000: un patrimonio da custodire e far vivere

La rete Natura 2000 in Sardegna comprende 128 siti (SIC, ZSC e ZPS), che coprono circa il 18,9% del territorio regionale. Si tratta di ambienti di altissimo valore ecologico e paesaggistico, spesso fragili, eppure decisivi per garantire la resilienza ambientale, la qualità della vita e anche nuove opportunità economiche legate al turismo sostenibile, all’agricoltura compatibile, alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica.

Le proposte saranno valutate con modalità a sportello, secondo l’ordine cronologico di arrivo, e sulla base di criteri trasparenti che premiano la qualità tecnico-scientifica, l’impatto ambientale, la sostenibilità e i benefici per le comunità locali.

Ufficio Stampa Regione Sardegna