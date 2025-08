CS AVVISO VOUCHER PATENTI ASSESSORA D. MANCA

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

PUBBLICATO L’AVVISO PER I VOUCHER PATENTI

L’ASSESSORA DEL LAVORO D. MANCA: “L’IMPEGNO SI CONCRETIZZA, PUNTIAMO A FORMARE NUOVI AUTISTI IN UNA REGIONE IN CUI MANCANO”

C agliari, 01/08/2025

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Aspal l’Avviso per il rilascio dei nuovi voucher formativi finalizzati al conseguimento delle patenti D, DE e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC persone).

“L’impegno si concretizza: attraverso questa misura, sperimentale e innovativa, che si inserisce in un più ampio piano di contrasto al mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro puntiamo a formare nuovi professionisti offrendo concrete opportunità occupazionali ai giovani sardi. Tra i comparti lavorativi che soffrono un disequilibro tra domanda e offerta, infatti – spiega l’assessora del Lavoro Desirè Manca – spicca quello dell’autotrasporto, strategico sia sotto il profilo del trasporto pubblico locale che in termini di servizi a vocazione turistica. Stando agli studi effettuati dall’Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori (Anav), il settore dei trasporti soffre la mancanza di personale qualificato in tutta Italia, e in particolare nella nostra Regione si rilevano forti criticità: la sezione Anav Sardegna ha condotto un’indagine interna ai propri associati dalla quale è emersa una carenza di personale prossimo alle 200 unità”.

I requisiti per ottenere un voucher formativo del valore massimo di 3.500 sono lo stato di disoccupazione, il possesso della patente B e una età di almeno 24 anni. Le domande possono essere presentate a partire da oggi, primo agosto 2025, sul portale SUS sus.regione.sardegna.it.

“La carenza di autisti qualificati – conclude l’esponente della Giunta – attualmente rappresenta un freno per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per la competitività del settore turistico e logistico della Sardegna. Ma il nostro obiettivo va anche oltre: intendiamo rilanciare il ruolo strategico delle autoscuole come presidio territoriale di formazione professionale, creando una filiera virtuosa tra politiche del lavoro, formazione e sviluppo locale”.

L’Avviso resterà aperto fino a esaurimento dei fondi disponibili. Tutti i dettagli sono disponibili sul portale Sardegna Lavoro e sul sito ufficiale dell’Aspal.

