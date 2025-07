L’Aquila – presentato il progetto “Amtiternum su due ruote”, un ‘matrimonio’ tra sostenibilità e cultura

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

Mobilità sostenibile. Presentato "Amiternum su due ruote", progetto cicloturistico che coniuga sostenibilità e cultura

L’AQUILA, 31 luglio 2025 – Si chiama “Amiternum su due ruote” il progetto del Comune dell’Aquila vincitore del bando nazionale “Bici in Comune”, finanziato con 103.000 euro dal ministero per lo Sport e i Giovani.

Pensato in collaborazione con il Museo nazionale d’Abruzzo, prevede la realizzazione di un percorso cicloturistico che vede al centro il parco archeologico di Amiternum. Lungo il tracciato saranno installati pannelli informativi e segnaletica turistica dotata di un codice QR, oltre a due box per il ricovero delle biciclette equipaggiati con prese per la ricarica delle e-bike. Il progetto include anche eventi di promozione dell’uso della bici.

L’intervento, cofinanziato dal Comune con 20mila euro, è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i comuni di San Benedetto dei Marsi e di Pizzoli (quest’ultimo in partenariato con Barete), risultati vincitori per la provincia dell’Aquila, e il direttore del Munda, Federica Zalabra.