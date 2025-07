(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 *“Eventi d’Estate” a Sermoneta. Agosto tra musica, mostre e folklore*

Il cartellone di “Eventi d’estate a Sermoneta” prosegue con un mese di

agosto ricco di appuntamenti. Dopo un intenso giugno con il festival del

teatro dialettale “Sermonet’Amo e i suoi fratelli”, i venerdì letterari di

Unitre, “Sermoneta si tinge di rosa” e “Borgo Lepino”, e il mese di luglio

è caratterizzato dal Festival Pontino di Musica, giunto alla 61esima

edizione, sono tante le iniziative che animeranno Sermoneta in questo mese.

«La rassegna di eventi estivi rappresenta un insieme di diverse espressioni

artistiche che abbracciano gusti diversi e un pubblico variegato – spiega

il presidente del Consiglio delegato a Cultura e turismo Pierluigi Torelli

– Un modo per far conoscere le nostre eccellenze, le tradizioni e la

suggestione del nostro antico borgo».

Dal 1° al 10 agosto, a Doganella di Ninfa, si festeggia Santa Maria

Assunta, con un programma a cura del Comitato Parrocchiale.

Il 2 agosto, a Palazzo Caetani, sarà inaugurata la mostra dedicata agli

abiti storici della Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto, curata

dall’associazione Festeggiamenti Centro Storico.

Il 3 e il 23 agosto, alle ore 21 nel Giardino degli Aranci, è in programma

“Il Cosmo in festa – Festival delle Stelle”, una serata dedicata

all’astronomia in collaborazione con l’associazione Astri di Circe.

Il 9 e 10 agosto, alle ore 21 nella Chiesa di San Michele, si terrà il XXX

Festival internazionale di chitarra “Caroso”, con l’esibizione di due

virtuosi della chitarra, Cristina Galietto e Nino D’Amico.

Martedì 19 agosto, alle ore 19, si potrà partecipare all’Instagram Tour

Dal 19 al 24 agosto Sermoneta ospita il Festival internazionale Sermoneta

in Folklore”, in collaborazione con l’associazione Sbandieratori Ducato

Caetani e il contributo della Regione Lazio, con spettacoli che

proietteranno il borgo nella cultura di popoli e nazioni diverse, nel segno

dell’integrazione e dell’interscambio culturale.

Il 23 e 24 agosto l’Abbazia di Valvisciolo ospiterà la Festa di San

Bernardo, promossa dall’Associazione culturale Valvisciolo.

Il 29 agosto al belvedere “Una notte all’opera in Rock” a cura di Diaframme

Edizioni Musicali. Il 30 e 31 agosto la festa sarà a Tufette in onore della

Madonna di Lourdes, a cura del comitato di borgata.