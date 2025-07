31 lug – Jalisse – Premio Parole Liberate 2025 – photo kit in hd al link in calce

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025



Quando i testi dei detenuti diventano canzoni

Jalisse, NuovoNormale e Teresa Plantamura

in concerto per la premiazione del testo vincitore di Parole liberate 2025

Giovedì 31 luglio ore 21.00

in Piazza Dei Parchi a Rometta di Fivizzano (Ms)

Gli eventi dedicati a Parole liberate 2025 riprenderanno a settembre: il giorno 11 a Bologna a Villa Salus e il 12 e 13 al festival “Per Chi Crea” – Art 27 Expò, Cuneo.

Il testo scelto dalla giuria del Premio Parole liberate 2025 è “Vieni a cercarmi” di Elena Scaini. «Ci è stato inviato (insieme ad altri due testi ed un modulo firmato) dalla detenuta Elena Scaini il giorno 31 dicembre 2024, ultimo giorno utile per partecipare al bando. – ricorda Paolo Bedini, direttore di Baracca & Burattini – Due mesi dopo Elena, condannata a 18 anni di detenzione per aver ucciso il marito che la maltrattava, ha posto fine alla sua esistenza suicidandosi all’interno del carcere di Mantova. Ritireranno la targa i famigliari e sarà presente l’assistente che la seguiva nelle sue attività artistiche. La casualità ha voluto che il gruppo dei Jalisse avesse precedentemente scelto un altro testo della stessa detenuta per musicarlo ed interpretarlo nell’album PAROLE LIBERATE volume 3, in uscita nei primi mesi del 2026.»

Il brano musicato dai Jalisse sarà eseguito in anteprima durante il concerto che si terrà in occasione della premiazione di giovedì 31 luglio a Rometta di Fivizzano (Ms), nella piazza simbolo dei Tre parchi che si incrociano nel territorio comunale: il Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta, il Parco delle Alpi Apuane – Unesco Global Geopark e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, quest’anno sostenitori del Premio. Sul palco, insieme ai Jalisse, saliranno i Nuovo Normale e Teresa Plantamura.

