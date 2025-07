TS 30/7/2025 DOMANI, GIOVEDÌ 31 LUGLIO ALLE ORE 18 NELLA SALA NATHAN IN PORTO VECCHIO – PORTO VIVO FINISSAGE DELLA MOSTRA “MONDI ASTRALI” DI NINO TROVATO

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

DOMANI, GIOVEDÌ 31 LUGLIO ALLE ORE 18 NELLA SALA NATHAN

IN PORTO VECCHIO – PORTO VIVO FINISSAGE DELLA MOSTRA

“MONDI ASTRALI” DI NINO TROVATO

Domani, giovedì 31 luglio alle ore 18 nella Sala Nathan nel Magazzino 26 in

Porto Vecchio – Porto Vivo, finissage della mostra “Mondi Astrali” di Nino

Trovato.

Sarà presente l’artista che introdurrà gli ospiti ad un’ultima visita guidata.

Un’occasione per intrattenersi con l’artista, il suo racconto e le sue opere.

La mostra “Mondi Astrali” di Carmelo Nino Trovato a cura di Sebastiano

Daverio organizzata dal Comune di Trieste.

Fino al 3 agosto 2025 sono esposte oltre una cinquantina di opere dell’artista

triestino Carmelo Nino Trovato, pittore e architetto di solida formazione e

riconosciuto talento nel panorama artistico italiano e internazionale.

Il celebre e compianto storico dell’arte Philippe Daverio, amico ed estimatore di

Trovato per oltre trent’anni, aveva presentato tre mostre personali del pittore

triestino: adesso il testimone passa al figlio Sebastiano Daverio, che in un certo

senso ripercorre le orme paterne cercando di svelare i segreti delle opere

dell’artista.

L’esposizione a ingresso libero, organizzata dal Comune di Trieste –

Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, presenta in anteprima il

nuovo ciclo pittorico che dà il titolo alla mostra, Mondi Astrali, composto da

suggestivi trittici e dittici intrisi di visioni artistiche che aprono varchi verso inedite

dimensioni interiori. Accanto a queste opere inedite, dipinte su acetato, il pubblico

potrà ammirare anche una selezione significativa delle sue acclamate serie

Cristalli Silenti e Acque Sognanti, insieme a lavori meno recenti, anche di grandi

dimensioni, come il dipinto Il sangue puro della Rosa (acrilico su tela, 2003),

offrendo una panoramica completa della sua poliedrica ricerca artistica.

L’esposizione è un omaggio a un artista che, come ricorda Sebastiano Daverio

citando il padre Philippe, possiede la rara qualità di creare opere che “non

stancano mai lo sguardo”, ma anzi “rivelano nuovi dettagli e profondità

inaspettate” nel tempo.

Nato nel 1954, Nino Trovato ha compiuto studi artistici e di architettura,

laureandosi a Venezia. Allievo prediletto di Alfredo Surian, discepolo di Carlo

Wostry, ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero,

ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui premi alla Biennale d’Arte Sacra di

Venezia, al Centro San Fedele di Milano e al “Mini Print International” in Spagna.

Sue opere sono presenti in musei e collezioni pubbliche e private in diversi paesi

del mondo. Artisti e intellettuali di spicco come Aligi Sassu, Paolo Portoghesi,

Massimo Cacciari, Vito Mancuso, Philippe Daverio e Vittorio Sgarbi hanno espresso