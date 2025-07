(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

ROMA CAPITALE, MUSSOLINI (FI): “VIA LIBERA A DDL SU POTERI SPECIALI SVOLTA STORICA PER ROMA”

Roma, 30 luglio 2025 – “Oggi è una giornata storica per la nostra città. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera al disegno di legge che riconosce a Roma Capitale il potere di legiferare su alcune materie e una peculiare e più marcata autonomia amministrativa e finanziaria, in ossequio a quel decentramento tanto auspicato anche dalla nostra Costituzione.

Un grande risultato in cui Forza Italia ha fermamente creduto sin dall’inizio, come dimostra la proposta di riforma presentata nei mesi scorsi dal capogruppo alla Camera dei Deputati Paolo Barelli che il ddl approvato oggi andrà notevolmente a rafforzare.

Si aprono, dunque, nuovi e importanti scenari per la nostra città, a cui verranno finalmente conferiti quei poteri che le spettano in virtù del suo ruolo e della sua importanza nello scacchiere internazionale.

Ci auguriamo che il sindaco Gualtieri e le forze di opposizione possano collaborare, con senso di responsabilità, al raggiungimento di un risultato che culminerà con il riconoscimento, per Roma Capitale, di uno status che merita da tanto, troppo tempo”.

