I lavori del plenum vengono trasmessi in diretta sulla homepage http://www.consiglio-bz.org e sul canale YouTube del Consiglio provinciale. Su quest’ultimo è possibile interrompere lo streaming per rivedere i passaggi precedenti, in caso di interesse a specifici interventi. Alla pagina web http://www.consiglio-bz.org/it/filmati-delle-sedute-del-consiglio è disponibile invece, di norma dal giorno successivo alle riprese, una riproduzione strutturata delle stesse, con la possibilità di cercare e selezionare la discussione su un determinato atto e gli interventi dei singoli consiglieri/delle singole consigliere.

Consiglio

Lavori Consiglio: Ordini del giorno all’assestamento

**Approvate proposte sul traffico sui passi, le targhe automobilistiche, l’immobile in v.le Duca d’Aosta, il carsharing, assegno per i figli, riduzione della burocrazia, rifugio Città di Milano, Fiera Civil protect. Avviata la discussione articolata.**

In apertura della seduta pomeridiana del Consiglio provinciale, il plenum ha affrontato l’esame degli ordini del giorno alla manovra di assestamento. Il presidente della provincia ha comunicato l’accoglimento degli ordini del giorno 2, 3, 9 (riformulato in forma di voto), 15, 23, 24 e 28 (tutti spiegati di seguito), alcuni con nuova formulazione concordata con la Giunta (gli ordini del giorno non citati sono stati ritirati dai presentatori/dalle presentatrici).

Ordine del giorno 2 APPROVATO, : controlli più rigorosi sui passi: Madeleine Rohrer (Gruppo verde) ha chiesto di incaricare la Giunta (nuova formulazione concordata) di promuovere maggiori controlli sui passi, con più strumenti fissi; anche i vigili devono essere dotati di dispositivi tecnici e le forze dell’ordine dei Comuni devono essere formate; importanti sono i presupposti finanziari per coprire le esigenze crescenti nei fine settimana. Infine, viene richiesta una campagna di sensibilizzazione. “Si tratta di combattere i sintomi”, ha spiegato la consigliera.

Ordine del giorno 3 APPROVATO, : Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit), rilevando che le targhe automobilistiche, monopolio statale prodotte da un Poligrafici di stato, se sottoposte al sole sbiadiscono in pochi anni, non superando poi la revisione, ha chiesto (nuova formulazione concordata) di 1.sollecitare il Ministero dei trasporti di estendere in futuro il periodo di garanzia delle targhe automobilistiche da 5 a 10 anni; 2. Che nel frattempo la provincia si faccia carico dell’estensione della garanzia da 5 a 10 anni e prevedere i fondi necessari nel bilancio.

Ordine del giorno 7, : Sandro Repetto (Partito Democratico) ha chiesto di impegnare la Giunta provinciale 1. ad acquistare dalla Regione il palazzo di Viale Duca D’Aosta no. 40: con l’intento che venga trasformato per alloggi ad edilizia sociale secondo anche quanto previsto dalla legge 41/25; 2) a prevedere la relativa spesa a bilancio. Repetto ha esortato a non riproporre la scusa che la regione ha altri progetti su questo immobile, scusa che si sente da 20 anni. L’ass. Christian Bianchi ha chiarito che fin da inizio legislatura c’era la volontà di valorizzare questo patrimonio della Regione abbandonato; recentemente in Consiglio regionale era stata approvata una norma per lo scambio del patrimonio con la Provincia, quindi ora si può procedere, inserendo questo fabbricato e altri nel patrimonio provinciale; si deciderà successivamente quale uso farne. Pertanto, quanto richiesto è già stato attuato. Repetto ha quindi ritirato l’ordine del giorno.

Ordine del giorno 9 ACCOLTO dalla Giunta quando verrà riformulato in forma di voto, : Brigitte Foppa (Gruppo verde) ha chiesto di incaricare la Giunta provinciale 1. di adoperarsi nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti affinché i servizi di carsharing possano essere portati in detrazione – come peraltro è già possibile per le spese del trasporto locale legate all’Alto Adige Pass – creando così un incentivo per l’utilizzo delle offerte di mobilità condivisa; 2. di esentare totalmente dal pagamento della tassa automobilistica in modo particolare i veicoli a basse emissioni che formano chiaramente parte di un offerta di carsharing registrata, in quanto le flotte auto di un servizio di carsharing decongestionano il traffico, abbassano le emissioni di CO2 e riducono la mancanza di parcheggi nei Comuni; 3. di prevedere nel bilancio provinciale le relative risorse finanziarie. Foppa ha spiegato che il sistema di carsharing, molto bello, è anche molto caro, anche se acquistare e manutenere una vettura è molto più caro: la detrazione delle spese sarebbe un incentivo

Ordine del giorno 15 APPROVATO, (nuova formulazione concordata): Maria Elisabeth Rieder (Team K) ha chiesto di impegnare la Giunta provinciale ad adeguare all’inflazione l’assegno provinciale per i figli e i relativi importi. Rieder ha spiegato che alzare gli stipendi e tagliare i contributi non va bene: c’è tuttavia, aveva detto l’assessora, un margine per adeguare i contributi all’inflazione.

Ordine del giorno 17, Sandro Repetto (Partito Democratico) ha chiesto di impegnare la Giunta provinciale 1. a pubblicare e consegnare ai consiglieri provinciali una relazione completa, che includa non solo le società partecipate, ma anche tutte le società, enti e aziende pubbliche in cui la Provincia svolge un ruolo attivo. 2. a prevedere, nel bilancio provinciale, un apposito stanziamento per la redazione e realizzazione di tale relazione, al fine di garantirne l’accuratezza, la completezza e la periodicità. Repetto ha spiegato che è importante avere anche i dati di aziende speciali quali RAS, IPES, IDM e altre, a fronte dei contributi pubblici che ricevono e per capire l’indirizzo che si vuole dare a queste società. Brigitte Foppa (Gruppo verde) ha approvato la richiesta, proponendo in merito anche un’audizione in III commissione, come si fa in Consiglio regionale con A22 e Pensplan. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha detto che proprio perché si vuole garantire trasparenza, le informazioni finanziarie si possono evincere dal rendiconto, che contiene tutti i dati; tutti gli enti ausiliari stilano una relazione annuale, accessibile in forma stampata e digitale. Altre domande possono essere fatte tramite interrogazione. Repetto ha ritirato l’ordine del giorno.

Ordine del giorno 23, APPROVATO: Paul Köllensperger (Team K) ha chiesto di impegnare la Giunta provinciale a portare avanti con determinazione l’applicazione sistematica del principio “once only”, incaricando i vari dipartimenti dell’amministrazione provinciale di segnalare gli ostacoli che si frappongono all’attuazione di tale principio, nonché di far approntare i requisiti informatici, come la connessione in rete delle banche dati, laddove non sia ancora stata effettuata, e a stanziare nel bilancio le risorse necessarie a tale scopo. Köllensperger ha spiegato che anche in Alto Adige la burocrazia è molta, anche perché la pubblica amministrazione si vuole anche tutelare dalla Corte dei Conti; tuttavia, la legge prevede che le amministrazioni non possano chiedere dati di cui sono già in possesso, ma lo stesso Stato non vi si attiene, anche perché manca una rete dei dati. Bisognerebbe imparare da altri Stati, quali Lettonia ed Estonia.

Ordine del giorno 24, APPROVATO: Josef Noggler (SVP) ha chiesto di incaricare la Provincia di valutare forme di utilizzo, anche alternative, comprendenti le varie possibilità per una futura destinazione d’uso del rifugio Città di Milano allo scopo di rendere accessibile alla popolazione e agli amanti della montagna questo importante punto d’appoggio in alta montagna, e di conseguenza evitarne la vendita, e di prevedere nell’assestamento di bilancio risorse finanziarie adeguate a tale scopo. Noggler ha spiegato che intendeva evitare che il rifugio venisse messo in vendita per la terza volta e di fatto svenduto.

Ordine del giorno 25, : Sandro Repetto (Partito Democratico) ha chiesto di impegnare la Giunta provinciale 1. a mantenere, anche nel quadro del nuovo ordinamento introdotto dal DDL 48/25, un tetto alle retribuzioni del personale dirigente e apicale, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica; 2. a valorizzare, nell’ambito dell’autonomia provinciale, modelli retributivi improntati alla trasparenza, al merito e alla sostenibilità economica; 3. a presentare periodicamente al Consiglio provinciale un’informativa sull’evoluzione della spesa per il personale dirigente, anche in relazione ai risultati raggiunti. Repetto ha ricordato che era stata cancellata la soglia fissa di 240mila euro stabilita da una norma del 2014, soglia considerata adeguata anche dal direttore generale della Provincia Steiner. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha detto che non si intendono aumentare le indennitá, ma attendere un nuovo disegno di legge seguente la sentenza della Consulta da parte del Parlamento, per capire l’orientamento in merito. Il limite viene raggiunto in pochi casi, ma va considerato che un limite allontana certe professioni, come quella dei pediatri, dal servizio pubblico. Repetto ha ritirato l’ordine del giorno.

Ordine del giorno 28, Fiera di settore “Civil Protect” – ingresso gratuito per i volontari e le volontarie della provincia di Bolzano, APPROVATO (nuova formulazione concordata): Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) ha chiesto di incaricare la Giunta provinciale di adottare tutte le misure necessarie affinché le volontarie e i volontari altoatesini delle organizzazioni che si occupano di emergenza e di soccorso (Croce Bianca, vigili del fuoco volontari, Soccorso alpino ecc.) in futuro possano partecipare gratuitamente alla fiera Civil Protect, che si svolge alla Fiera di Bolzano; di prevedere nell’assestamento di bilancio 2025 lo stanziamento necessario per gli adempimenti amministrativi in vista dell’attuazione di questo provvedimento. La Fiera, ha evidenziato Leiter Reber, è anche un’occasione per informarsi.

È stato quindi votato il passaggio alla discussione articolata, approvato per il dlp 45/25 con 19 sì e 12 astensioni, per il 48/25 con 19 sì e 11 astensioni, per il 49/25 con 19 sì e 12 astensioni.

(continua)

**MC**

