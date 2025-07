La Commissione fissa la data di avvio del sistema di ingresso/uscita al 12 ottobre 2025

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

La Commissione ha fissato il 12 ottobre 2025 come data di avvio per l’avvio progressivo delle operazioni del sistema di ingressi/uscite (EES) dell’UE .

L’EES è un sistema tecnologico avanzato che registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite dei cittadini extra-UE che si recano in 29 paesi europei , compresi quelli associati a Schengen, per soggiorni di breve durata. Acquisirà dati biometrici, come impronte digitali, immagine del volto e altre informazioni di viaggio, sostituendo gradualmente l’attuale sistema di timbratura sui passaporti.

L’EES modernizzerà e migliorerà la gestione delle frontiere esterne dell’UE. Fornirà dati affidabili sugli attraversamenti delle frontiere e rileverà sistematicamente i soggiornanti fuori termine, nonché i casi di frode documentale e di frode d’identità. L’EES contribuirà quindi a prevenire l’immigrazione irregolare e a tutelare la sicurezza dei cittadini europei. Inoltre, con il crescente utilizzo dei controlli di frontiera automatizzati, viaggiare diventerà più agevole e sicuro per tutti. Il nuovo sistema soddisfa i più elevati standard di protezione dei dati e della privacy, garantendo la protezione e la sicurezza dei dati personali dei viaggiatori.

A partire dal 12 ottobre, gli Stati membri inizieranno a introdurre gradualmente l’EES nell’arco di sei mesi. Le autorità di frontiera registreranno progressivamente i dati dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere. Al termine di questo periodo, l’EES sarà pienamente operativo presso tutti i valichi di frontiera.

L’obiettivo dell’avvio graduale dell’EES è consentire agli Stati membri di iniziare a beneficiare del nuovo sistema, garantendo al contempo che le autorità di frontiera, il settore dei trasporti e i viaggiatori interessati abbiano il tempo di adattarsi alle nuove procedure.

Con il lancio dell’EES a ottobre, l’UE compie un passo significativo verso il raggiungimento del suo obiettivo di creare un sistema di gestione delle frontiere più sicuro ed efficiente.

Prossimi passi

Nei prossimi mesi la Commissione, insieme all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), continuerà a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire un’implementazione fluida ed efficace del sistema.

Con l’avvicinarsi della data di lancio, i viaggiatori possono aspettarsi campagne informative e attività di sensibilizzazione presso i valichi di frontiera, compresi gli aeroporti dell’UE.

Sfondo

L’EES fa parte del pacchetto “Frontiere intelligenti” dell’UE , che mira a migliorare la gestione delle frontiere esterne dell’UE utilizzando tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative. Il pacchetto include l’EES, il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e un utilizzo più esteso e armonizzato dei sistemi di controllo automatizzato delle frontiere (ABC) utilizzati dagli Stati membri. Insieme, questi sistemi consentiranno un’esperienza di viaggio più efficiente, sicura e comoda per tutti i viaggiatori da e per l’UE.