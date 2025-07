C.S. Torna la fiera del lavoro: appuntamento al 25 settembre con la quarta edizione

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,

Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa,

Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

COMUNICATO STAMPA

Bussoleno, 30 luglio 2025

TORNA LA FIERA DEL LAVORO: APPUNTAMENTO AL 25 SETTEMBRE CON LA

QUARTA EDIZIONE

A conferma del successo delle precedenti edizioni, torna l’appuntamento annuale con la Fiera

del Lavoro Val di Susa. L’iniziativa, organizzata dall’Unione Montana Valle Susa in

collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’impiego di Susa, si svolgerà

giovedì 25 settembre nella sede dell’Unione Montana Valle Susa in via Trattenero 15.

La Fiera del Lavoro, giunta ormai alla sua quarta edizione, è un’opportunità di valore per tutte

le persone alla ricerca di un’occupazione o per chiunque desideri cambiare il proprio percorso

professionale.

Il 25 settembre, durante l’evento, sarà possibile portare con sé il proprio curriculum vitae e

incontrare direttamente le aziende del territorio che stanno cercando personale. Non