(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 ARMI, APPENDINO: “GUERRAFONDAI E CODARDI: MELONI CHIEDE PRESTITI UE DI NOTTE. ITALIANI FREGATI”

“Vergognoso: lo hanno fatto di notte, all’ultimo giorno utile per fare richiesta alla loro amica Von der Leyen. Codardi e guerrafondai fino in fondo: scaricano altri debiti sulle spalle dei cittadini per ingrassare chi produce armi. E al mattino ci svegliamo fregati, di nuovo. Ci opporremo con tutte le forze a questa politica con l’elmetto in testa, che taglia il welfare per finanziare la guerra!” Ha scritto in un post sui suoi canali social la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino