COMUNICATO STAMPA: Mercoledì 30 luglio “I magnifici tre” alla Rocca Pisana (+FOTO)

Appuntamento con un omaggio a Morricone, Rota e Piovani: l’ingresso è

gratuito

Mercoledì 30 luglio in scena alla Rocca Pisana alle 21.30 va in scena “I

magnifici tre”. L’ingresso è gratuito. Un nuovo viaggio musicale

ideato dal soprano Silvia Dolfi che omaggia le colonne sonore più amate dei

maestri Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. Produzione diretta

della Dream Solutions, lo spettacolo nasce in seguito al grandissimo

successo di “Omaggio a Morricone – InCanto di un Mito” che, ancora in

tour, ha già toccato teatri prestigiosi in tutta Italia.

La solista Silvia Dolfi è accompagnata dalla “InCanto di un mito”

orchestra di 10 elementi con sezione di archi, diretta dal maestro Riccardo

Cavalieri. Arrangiamenti di Riccardo Cavalieri ed Aidan Zammit. In un

susseguirsi di quadri musicali sempre più coinvolgenti, temi immortali

avvolgeranno il pubblico in un crescendo di emozioni e suggestioni.

