IL COMUNE COMUNICA – aggiudicata la fornitura di 42 bus elettrici per il sistema BRT: in pubblicazione la determina dirigenziale

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Ai sensi del comma 7, art.32 del D.Lgs. n.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al completamento con esito positivo delle residue verifiche – tuttora in corso -in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dalla stesso dichiarati in sede di gara, di quelli dell’ausiliaria per i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi (previsti dall’art. 11 sub c.3) e c.4) del bando di gara), KARSAN EUROPE s.r.l., nonché sugli amministratori del socio unico persona giuridica della predetta ausiliaria KARSAN – e della MAURELLI DISTRIBUZIONE s.p.a., ausiliaria del concorrente primo classificato in relazione all’avvalimento premiale.

Come noto, i 42 bus elettrici dovranno avere lunghezza compresa tra 18 e 18.75 metri, larghezza tra 2.30 e 2.55, altezza non superiore a 4 metri, con capienza minima di 110 passeggeri, di cui 35 a sedere. L’intervallo minimo richiesto tra due ricariche complete sarà di 145 chilometri. Tutti i veicoli dovranno essere conformi alle normative vigenti, affinché siano già omologati ed immediatamente utilizzabili nei servizi di trasporto pubblico locale.