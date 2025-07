CS – GINOSA (TA) PIANO CASA

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 *Ginosa, “Piano Casa’’: adottata all’unanimità la proposta di delibera di

variante al PRG. Verso una città più sostenibile, giusta e ben pianificata*

Nel Consiglio Comunale del 24 luglio 2025 è stata adottata all’unanimità la

variante al Piano Regolatore Generale, recependo la Legge Regionale

36/2023. Un passo decisivo per promuovere riqualificazione urbana, edilizia

sostenibile e rigenerazione del tessuto cittadino.

La delibera valorizza la demolizione e ricostruzione rispetto agli aumenti

volumetrici in zone già dense, puntando a ridurre il consumo di suolo,

migliorare la qualità urbana, aumentare le superfici permeabili e

incentivare edifici più sicuri ed efficienti.

Un emendamento approvato prevede premi volumetrici aggiuntivi per la

sostituzione edilizia su più unità, favorendo interventi anche su scala di

isolato, soprattutto nei quartieri con edifici obsoleti dal punto di vista

sismico ed energetico.

Gli interventi saranno ammessi solo nelle zone “B” e “C” del PRG, escluse

le aree storiche (“A”) e le fasce di rispetto cimiteriali e ferroviarie. È

previsto l’ampliamento o la demolizione-ricostruzione solo per edifici

post-1950 o con parere favorevole della Commissione Paesaggio.

Particolare attenzione è stata data alla qualità dello spazio pubblico:

saranno disincentivate le monetizzazioni, privilegiando la realizzazione

concreta di verde, servizi e parcheggi. Le somme eventualmente riscosse

saranno destinate a interventi ambientali mirati, come forestazione urbana

e rinaturalizzazione.

Il Piano introduce anche strumenti di equità urbana: delocalizzazione in

zone sicure per immobili in aree a rischio, riserva del 10% delle nuove

volumetrie all’edilizia sociale e un contributo straordinario per il

recupero dell’edilizia storica.

«Una scelta di responsabilità per il futuro della città – ha dichiarato il

Sindaco Vito Parisi – in favore della qualità, della sostenibilità e di un

equilibrio urbanistico che contrasta l’abusivismo e promuove la

rigenerazione. Con il voto unanime del Consiglio e il contributo degli

Ordini Professionali, il Piano Casa è ora pronto per l’approvazione

definitiva. Ringrazio l’arch. Tony Gallitelli, responsabile del settore

Urbanistica del Comune di Ginosa, e il Consiglio Comunale per il lavoro

condiviso e responsabile>>.