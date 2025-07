(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Dal 27 giugno al 14 settembre Ostia. un mare di cultura

Presentazioni, letture e laboratori

Biblioteche di Roma partecipa a Ostia. Un mare di cultura, il progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale che a partire dal 27 giugno animerà i weekend estivi di Ostia fino al 14 settembre.

Un Mare di Cultura è il nuovo programma di iniziative di Roma Capitale che porta spettacoli e iniziative sulle spiagge libere di Ponente – Lungomare Duca degli Abruzzi, inaugurando un inedito palcoscenico in riva al mare. Il programma promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale punta a rilanciare le coste, e in particolare le spiagge libere di Ponente, come luoghi vivi e ricchi di opportunità. È con questo spirito che nasce Ostia. Un Mare di Cultura, il progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, nato dalla sinergia con l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative e in collaborazione con il Municipio X, che porta sul litorale una programmazione di qualità volta alla rinascita del territorio e al rilancio, per mezzo della cultura, di un modello inedito di mare pubblico.

Tanti gli appuntamenti di spessore culturale e formativo, completamente gratuiti. Una programmazione che coinvolge ogni tipologia di pubblico, ma anche tutti i sensi.

[ https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/ostia-un-mare-di-cultura/37477 | Clicca qui ] per visionare tutto il programma

Orario estivo della biblioteca Elsa Morante:

dall’11 al 16 agosto CHIUSA

dal 18 al 22 agosto APERTA 9.00/14.00

sabato 23 agosto CHIUSA

dal 25 agosto riprende orario regolare

Donatella Zapelloni

Responsabile delle Attività culturali

e della Comunicazione

Biblioteca Elsa Morante

00121 Ostia – Roma