Inaugurazione Asclepios 3: foto e video del taglio del nastro

a integrazione del comunicato precedentemente inviato sull'inaugurazione di Asclepios 3

“Oggi è un giorno importante per il sistema sanitario pugliese, e direi per l’intero Mezzogiorno: una struttura unica, al cui interno sarà attivato l’unico centro trauma della Puglia, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini del Sud.

Con il Centro Trauma ci sarà il Centro trapianti, all’interno del quale saranno trasferite le unità operative che in questo momento sono collocate altrove, all’interno del Policlinico. Gli innesti di personale sia medico sia sanitario non medico, saranno effettuati nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Il completamento organizzativo terrà conto delle procedure concorsuali che sono già state attivate. È evidente che mandare a regime una struttura così rilevante richiederà qualche mese, ma le intenzioni saranno presto seguite dalle azioni”.

