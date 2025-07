(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Giovine (FdI): “Con ColtivaItalia l’Italia torna protagonista in Europa accanto agli agricoltori”

“Il piano ColtivaItalia presentato dal Governo Meloni segna una svolta determinante: finalmente si investe con decisione nel rafforzamento delle nostre filiere e nella valorizzazione della sovranità alimentare. In un’Europa che spesso appare distante dai bisogni concreti di chi lavora la terra, l’Italia dà un segnale ambizioso e coraggioso: l’esecutivo non arretra,anzi, rilancia, con uno stanziamento da un miliardo di euro in tre anni che guarda al futuro dell’agricoltura, del nostro Made in Italy e dei giovani imprenditori agricoli.”

Lo dichiara in una nota Silvio Giovine, deputato vicentino di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Attività Produttive alla Camera.

“Ringrazio il ministro Lollobrigida per la visione e l’impegno con cui sta riportando al centro un settore strategico troppo a lungo penalizzato da scelte ideologiche e da una politica subalterna agli interessi delle grandi multinazionali. Con questo piano restituiamo centralità a chi ogni giorno custodisce la nostra terra, produce qualità, crea lavoro e tiene vivi i territori. La battaglia per l’autonomia alimentare non è solo economica, ma culturale e identitaria. Fratelli d’Italia continuerà ad essere al fianco di agricoltori, allevatori e pescatori, per difendere con orgoglio il valore unico dei nostri prodotti.”

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati