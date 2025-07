CS Graduation Party 2025: “Il futuro inizia oggi”

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Comunicato Stampa

Graduation Party 2025: “Il futuro inizia oggi”

Pordenone, 25/07/2025

Anche quest’anno la Loggia del Municipio ha fatto da cornice al “Graduation Party”, evento organizzato dal Consorzio Universitario Pordenone e da ITS Academy in collaborazione con il Comune di Pordenone e Confindustria Alto Adriatico che ha visto protagonisti i neolaureati e diplomati dell’anno accademico 2024/2025 presso il polo universitario cittadino.

A presentare questo momento di festa, davanti a familiari, amici e tanti cittadini, è stata Maria Musil Rota di Radio Punto Zero.

«Oggi i protagonisti sono i ragazzi – afferma con gioia il sindaco Alessandro Basso. Protagonisti di un percorso avviato diversi anni fa tra le forze qui presenti, quando abbiamo iniziato a ragionare attorno ad un tavolo per portare la centralità di Pordenone anche nel campo della formazione superiore e dell’università. Questo disegno è stato tracciato tenendo a mente la domanda e l’offerta che il nostro territorio può offrire e oggi continua con sempre maggiori investimenti per portare avanti il progetto dell’Università in centro città. Ringrazio tutte le forze qui presenti per la tenacia con cui stanno collaborando per il futuro di Pordenone e quello del suo territorio». E, concludendo, il sindaco si è rivolto ai neolaureati e diplomati: «Voi ragazzi ora raccogliete questo testimone ma sappiate che abbiamo bisogno di voi! Buon futuro e buona vita, ragazzi!».

Oltre al sindaco sono intervenuti il presidente di ITS Academy Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il presidente del Consorzio Universitario di Pordenone Paolo Candotti, il delegato Rettore dell’Università di Udine per la sede di Pordenone Angelo Montanari e il direttore dell’ISIA Roma Tommaso Salvatori.