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Politica Interna

Sicurezza, Richetti a Crosetto: “Azione propone da anni assunzione di carabinieri, la maggioranza non ci ha mai ascoltato

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2026 - carabinieri, la maggioranza non ci ha mai ascoltato"

"Il ministro Crosetto dichiara che con 10 mila nuovi carabinieri avremmo
una sicurezza più diffusa. Azione da anni sta proponendo l'assunzione di 12
mila nuovi carabinieri e addestrarli anche per la sicurezza interna del
Paese. Lo abbiamo fatto anche attraverso un ordine del giorno presentato lo
scorso mese di aprile all'ennesimo decreto sicurezza, proprio per
potenziare la capacità di prevenzione e il controllo del territorio: il
governo, però, lo ha respinto. È singolare che oggi la proposta di Azione,
dopo diverse bocciature, sia presa in considerazione dalla maggioranza
attraverso il ministro della Difesa".

alle dichiarazioni del ministro Crosetto sull'assunzione di nuovi
carabinieri.

(AGENPARL)
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