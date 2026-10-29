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Sicilia

[Comune Palermo] Strisce blu a Palermo, Figuccia: “Maggiore dialogo con i cittadini su stalli, pass residenti e criteri di individuazione delle strade

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2026 - «La realizzazione dei nuovi stalli di sosta a pagamento, previsti da una
delibera di Giunta e la cui tracciatura sta avvenendo proprio in questi
giorni, sta suscitando malumori e preoccupazioni tra i cittadini
palermitani.

Comprendo le perplessità che stanno emergendo in queste ore e ritengo
necessario fare chiarezza su una serie di aspetti che riguardano
direttamente la vita quotidiana dei residenti e di chi si sposta in città.

Ho già avuto interlocuzioni con l'assessore competente e con il dirigente
del settore Traffico e Mobilità, ai quali ho chiesto chiarimenti non
soltanto sulle modalità di realizzazione dei nuovi stalli, ma anche sulle
regole che ne disciplineranno l'utilizzo.

Vorrei comprendere meglio sulla base di quali valutazioni siano state
individuate le strade coinvolte e se siano state adeguatamente considerate
le esigenze dei residenti, le caratteristiche dei quartieri e le effettive
ricadute sulle possibilità di parcheggio.

Proprio per approfondire questi aspetti, ho già trasmesso una formale

La sosta a pagamento è un tema che incide direttamente sulla vivibilità dei
quartieri. Per questo è fondamentale che i cittadini siano messi nelle
condizioni di conoscere con precisione le regole, le agevolazioni e i
criteri che hanno portato all'individuazione delle strade interessate».

(AGENPARL)
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