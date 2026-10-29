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Diritto & Giustizia

Csm: Costa (FI), “con candidatura Presidente Comitato per il No dell’Anm si completa progetto a difesa correnti”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2026 - “Un’estremizzazione della magistratura che non stupisce: non c’era bisogno delle elezioni del Csm per accorgersene. Basta ricordare l’Anm trasformatasi di fatto in un partito in occasione del referendum, gli slogan contro la separazione delle carriere e i balli di festeggiamento. Al completamento di questo progetto a difesa delle correnti, non è certo estranea la candidatura del Presidente del Comitato per il No dell’Anm al ruolo di consigliere laico Csm. E non solo”. 

Lo dichiara in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia.

(AGENPARL)
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