Comunicato stampa – Mobilità sostenibile – Ultimati interventi installazione pensiline bus

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 MOBILITA’ SOSTENIBILE

ULTIMATI INTERVENTI INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS

L’Aquila, 25 luglio 2025 – È stata completata la seconda fase degli interventi di montaggio delle pensiline autobus per mobilità sostenibile nel territorio comunale. Lo rende noto l’assessore ali Trasporti, alle Infrastrutture, alla mobilità e alla smart city Paola Giuliani.

Le pensiline sono state riqualificate e installate nelle seguenti località: Pescomaggiore, Coppito (via di Preturo-Casa dello studente San Carlo Borromeo), Pettino (via Antica Arischia – lato chiesa e ingresso scuole), Sassa (via ponte San Giovanni).

“Dopo il completamento della prima parte degli interventi – ha dichiarato l’assessore Giuliani – che ha interessato 11 aree strategiche del territorio comunale, con la sostituzione e l’installazione di nuove pensiline, anche la seconda fase è stata portata a termine in ulteriori 5 aree della città e del comprensorio. Il progetto rientra nel complessivo programma di miglioramento del trasporto pubblico e di implementazione dei servizi ai cittadini. Le nuove pensiline, oltre a rappresentare elementi di riqualificazione dell’arredo urbano, sono funzionali all’obiettivo connesso ad una città sostenibile, inclusiva e moderna e ad una mobilità urbana tesa a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad avvicinare centro e periferie”.