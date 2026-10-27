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Arte e cultura

Cultura. Amidei (FdI): Bene promozione cucina italiana a scuola

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “Portare il tema della cucina italiana nelle scuole significa trasmettere alle nuove generazioni non soltanto i principi di una sana e corretta alimentazione, ma un patrimonio vivo di storia, identità, biodiversità e saperi artigianali che tutto il mondo ci invidia e che l’Unesco ha consacrato come patrimonio immateriale dell’umanità grazie all’impegno del governo Meloni, in particolare del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il connubio cucina-scuola è una scelta strategica, proposta dal famoso chef Alessandro Borghese e pienamente in linea con l’impegno portato avanti dal governo Meloni per difendere e valorizzare le eccellenze della nostra Nazione fin dai banchi di scuola. Già con la legge istitutiva del premio ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’, di cui ho avuto l’onore di essere relatore in Senato, abbiamo aperto la strada alla possibilità per i nostri grandi maestri dell’enogastronomia e dell’arte bianca di entrare negli istituti professionali alberghieri per trasmettere ai ragazzi la propria esperienza”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, componente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare di Palazzo Madama.

(AGENPARL)
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