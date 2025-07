(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 *Ad Aulla presentazione del Rapporto Lunigiana 2025*

*L’evento in programma venerdì 8 agosto alle ore 10 presso la Sala

Consiliare del Comune di Aulla*

*Carrara, 25 luglio 2025.* Si terrà venerdì 8 agosto 2025, a partire dalle

ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Aulla la presentazione

del Rapporto

Lunigiana 2025, realizzato dall’Istituto di Studi e Ricerche su incarico

della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

L’iniziativa rappresenta un’occasione pubblica di confronto e

approfondimento dedicata allo sviluppo socioeconomico della Lunigiana, con

l’obiettivo di leggere i dati, interpretare le tendenze in atto e orientare

le scelte future in un’ottica di sostenibilità, coesione e valorizzazione

del territorio.

Aprirà i lavori il Sindaco di Aulla, *Roberto Vallettini*, che sottolinea: *”È

per noi motivo di particolare soddisfazione poter ospitare quest’anno la

terza edizione del Rapporto Lunigiana. Avere ad Aulla questo momento di

analisi e confronto – che annualmente ruota tra i diversi centri del

territorio – significa ribadire il ruolo centrale della nostra comunità

all’interno delle politiche di sviluppo delle aree interne.”.*

Seguirà l’intervento del presidente della Camera di Commercio Toscana

Nord-Ovest, *Valter Tamburini*, che dichiara: *«Con questi rapporti

territoriali, che dallo scorso anno realizziamo per tutte le aree interne,

vogliamo offrire strumenti conoscitivi utili a chi vive, amministra e

lavora nei territori. La Lunigiana ha risorse e potenzialità importanti, e

monitorarne costantemente l’evoluzione è fondamentale per costruire

politiche efficaci».*

Il Rapporto Lunigiana 2025 analizza i principali indicatori su popolazione,

imprese, lavoro, turismo, agricoltura, mercato immobiliare, scuola e

servizi, offrendo una fotografia aggiornata della realtà lunigianese.

Particolare attenzione è dedicata al tema dello spopolamento,

all’evoluzione del tessuto imprenditoriale, al ruolo del terzo settore,

all’impatto delle nuove forme di accoglienza turistica e alle sfide legate

alla transizione ecologica.

Tra i segnali più interessanti, l’emergere di una nuova vitalità in alcuni

comparti, come le costruzioni e il turismo lento, l’aumento della

componente giovanile straniera e il potenziale ancora inespresso legato

alla qualità ambientale e culturale dell’area. L’evento si svolgerà alla

presenza delle autorità locali, di rappresentanti istituzionali e di

operatori del territorio. Il programma completo sarà pubblicato nei

prossimi giorni.

La partecipazione è libera, ma è richiesta la registrazione online tramite

il modulo disponibile nella pagina dedicata sul sito della Camera di

Commercio ovvero telefonando allo 0585/764472 o inviando una email a

