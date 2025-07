(ACON) ASSESTAMENTO. MARTINES (PD): CDX STRUMENTALE SU TEMA DISABILIT

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Trieste, 24 lug – "Che tristezza dover prendere atto che

anche difronte a temi delicati, come quello della disabilit?, il

Centrodestra riesce a essere strumentale. Piuttosto che dare

seguito alla nostra proposta, che chiedeva di stanziare 100mila

euro per un finanziamento sperimentale per le esigenze dei

ragazzi con disturbo dello spettro autistico, ha preferito

piantare la propria bandierina. Speriamo che il fine ultimo,

ossia garantire sostegno a questi giovani, venga comunque

raggiunto”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco

Martines (Pd) a margine del dibattito sull’Assestamento di

bilancio oggi all’esame dell’Aula e al quale ha presentato un

emendamento attraverso il quale chiedeva di stanziare 100mila

euro per il 2025 per concedere contributi straordinari ai Comuni

proprietari degli immobili adibiti a scuole primarie con la

finalit? di sostenere la creazione di stanze multisensoriali,

ambienti educativi specializzati, progettati per rispondere in

modo efficace e innovativo ai bisogni degli alunni con disturbo

dello spettro autistico (Asd).

“Il Centrodestra non si smentisce nel voler mettere bandierine –

prosegue Martines -, approvandosi un proprio emendamento copia

del nostro, che stanzia 80mila euro per la medesima finalit?,

confermando cos? che un tema cos? delicato, che tocca la carne

viva delle persone disabili e delle loro famiglie, pu? essere

trattato solo se lo propone la Maggioranza, al fine di intestarsi

un risultato. Proprio i temi della fragilit? dovrebbero unire le

forze politiche, in uno sforzo comune e responsabile”.

“In una manovra di un miliardo e duecento milioni di euro non si

trovano 180mila euro, per finanziare ambedue gli emendamenti,

necessari a migliorare i processi di accoglimento, integrazione e

scolarizzazione all’interno del contesto scolastico. Si dimostra

cos? che esistono sensibilit? dei consiglieri di Centrodestra che

vengono capite, accogliendo il loro emendamento per 80 mila euro,

e sensibilit? di consiglieri di Centrosinistra inascoltate perch?

provenienti dall’Opposizione, che vengono umiliate”, conclude la

nota.

