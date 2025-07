(ACON) ASSESTAMENTO. HONSELL (OPEN): BENE AGEVOLAZIONI AL TPL PER INVALIDI

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge di Assestamento del

bilancio, ho presentato diverse proposte emendative volte a

rafforzare la competitivit? sostenibile, la coesione territoriale

e l’accessibilit? ai servizi nella nostra regione. Le proposte

hanno riguardato, in particolare, il sostegno alla transizione

digitale delle piccole imprese, l’autoimprenditorialit? nei

piccoli Comuni, la promozione del benessere organizzativo nei

luoghi di lavoro, la valorizzazione delle filiere agroalimentari

locali e il contrasto all’uso distorto di risorse pubbliche per

finalit? poco coerenti con l’interesse collettivo”. Cos? in una

nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg a

margine dei lavori d’Aula sull’Assestamento di bilancio 2025-27.

“Pur in un contesto caratterizzato da una distribuzione delle

risorse che continua a privilegiare logiche frammentarie e pi?

chi ha gi? – prosegue Honsell -, si sono aperti alcuni spiragli

importanti. Esprimo infatti grande soddisfazione per

l’approvazione, da parte dell’assessore ai Trasporti e alle

infrastrutture, Cristina Amirante, dell’emendamento che introduce

un meccanismo di adeguamento annuale all’inflazione dei limiti

reddituali per l’accesso alle agevolazioni sul trasporto pubblico

locale da parte di soggetti invalidi civili. Una misura di equit?

sociale che ripristina il diritto all’abbonamento agevolato per

molte persone disabili, penalizzate negli ultimi anni dal mancato

aggiornamento delle soglie”.

“Costruttivo – prosegue il consigliere – ? stato anche il

confronto con la Giunta, che ha manifestato attenzione e

interesse per la proposta volta a incentivare, attraverso

contributi mirati, le imprese che adottano misure strutturate per

il benessere psicofisico dei propri dipendenti. Proprio per

favorire un percorso condiviso, abbiamo scelto di ritirare

l’emendamento trasformandolo in un ordine del giorno che potr?

essere accolto e tradotto in impegno operativo da parte della

Giunta. Con spirito analogo, ? stato ritirato anche l’emendamento

relativo all’integrazione del servizio ferroviario Mi.Co.Tra. nei

sistemi digitali di Trenitalia, per presentare un ordine del

giorno che recepisca la necessit? di garantire adeguata

visibilit? ed accessibilit? ad un servizio strategico per la

mobilit? transfrontaliera”.

“L’impegno di Open Sinistra Fvg continua – conclude Honsell –

portando in Aula idee progettuali concrete, sostenibili e

facilmente attivabili, che parlano di futuro, sostenibilit?,

equit? e innovazione”.

