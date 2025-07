(ACON) ASSESTAMENTO. BULLIAN (PAT-CIV): PROTOCOLLO CASACLIMA FONDAMENTALE

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Trieste, 24 lug – "L'emendamento che ho presentato mira

a promuovere il protocollo CasaClima come elemento fondamentale

per la transizione ecologica nel settore edilizio, favorendo

linee di azione concrete per incentivare gli edifici certificati

CasaClima, anche attraverso l’abbattimento dei costi di

certificazione, la riduzione degli oneri di urbanizzazione e

altre forme di premialit?. Il tutto valorizzando la costruzione

di edifici ad alta efficienza energetica e con elevati standard

di comfort abitativo”. Lo dichiara in una nota Enrico Bullian,

consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, in

occasione dell’esame dell’Assestamento di bilancio 2025-27 in

Aula.

“L’obiettivo dell’emendamento – spiega ancora Bullian – ? quello

di attivare un tavolo di discussione sul tema, a cui

parteciperebbero i rappresentati di Apre Fvg, ente che rilascia

la certificazione, oltre a rappresentati degli ordini

professionali nonch? delle principali organizzazioni nel settore

edilizio. Per questo scopo, potrebbe essere preso a modello la

legge provinciale 9/2018 della Provincia di Bolzano. Il

protocollo CasaClima ? un sistema di qualit? che prevede

controlli rigorosi e sistematici in ogni fase del processo

edilizio, con particolare attenzione agli aspetti strutturali che

influenzano le prestazioni energetiche, come la risoluzione dei

ponti termici e la tenuta dell’involucro edilizio. L’obiettivo ?

realizzare edifici dalle alte prestazioni, duraturi nel tempo,

che assicurino comfort, salubrit? e con basso fabbisogno di

energia e dunque con costi di gestione ridotti”.

“Pertanto ritengo che non sia sufficiente incentivare solo il

fotovoltaico, come gi? accade. ? altrettanto importante pensare a

edifici che consumano meno energia. Le soluzioni offerte da

CasaClima – prosegue il consigliere – sono molto pi? complete e

rappresentano una risposta concreta alla sfida della transizione

ecologica nel settore edilizio, perfettamente allineata agli

obiettivi ambientali nazionali ed europei. Sottolineo, infatti,

che dal 2008 ad oggi, in Regione sono stati certificati 614

edifici con CasaClima, di cui una ventina sono edifici pubblici”.

“Inoltre, CasaClima ha anticipato le normative statali

aggiornando le proprie direttive tecniche per recepire la

direttiva europea, introducendo la certificazione per edifici a

zero emissioni. A conferma dell’efficacia di questo protocollo, ?

in costruzione la prima casa a zero emissioni certificata secondo

questi criteri nel territorio isontino. Il mancato passaggio di

questo emendamento – conclude Bullian – rappresenta un’altra

occasione persa: un’opportunit? fondamentale per ragionare su

soluzioni efficaci e funzionali, in grado di rispondere

concretamente alle esigenze di privati e collettivit?. Questa

scelta rallenta il percorso verso una migliore sostenibilit? nel

settore edilizio”.

