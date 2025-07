IL CAPO DELLA POLIZIA PISANI IN VISITA AGLI STATI UNITI

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha iniziato oggi una visita istituzionale negli Stati Uniti d’America, a Washington DC, per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e di crimini transnazionali e per realizzare scambi di pratiche operative, nuove tecnologie e attività formative con il Direttore del Federal Bureau of Investigation, Kash PATEL, con l’Acting Director del Homeland Security Investigation, Derek GORDON, con il Pricipal Deputy Administrator della Drug Enforcement Administration, George PAPADOPOULOS, con il Direttore dell’US Secret Service, Sean CURRAN e con l’Acting Director del Diplomatic Security Service, Thad OSTERHOUT.

Roma, 23 luglio 2025