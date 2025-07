(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

AGRICOLTURA, RIGHINI: «BANDO DA UN MILIONE DI EURO

A FAVORE DELLE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE»

Roma, 23 luglio 2025 – La direzione Agricoltura della Regione Lazio, su indicazione dell’assessore Giancarlo Righini, ha pubblicato un bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese agricole dedite alle attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Lo stanziamento di circa un milione di euro sarà distribuito per interventi di ammodernamento aziendale e per investimenti che riguardano l’acquisto di macchine e attrezzature innovative, impiegate nella coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante. Il contributo potrà essere pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 50mila euro.

«Con questo provvedimento rispondiamo alle richieste di aiuto che ci sono arrivate dal comparto florovivaistico. È nostro dovere, infatti, sostenere un settore strategico per la nostra economia. Basti pensare che il Lazio è tra i principali poli florovivaistici italiani, con un comparto produttivo altamente specializzato e orientato all’export», ha spiegato l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio Giancarlo Righini.

«A livello nazionale, la Regione occupa il quinto posto tra le regioni più produttive, contribuendo con il 6% al valore complessivo della filiera florovivaistica italiana. Il valore della produzione regionale ha raggiunto gli oltre 190 milioni di euro, dei quali circa 140 milioni provenienti dalla produzione di fiori e piante in vaso e i restanti 50 milioni derivati dal vivaismo», ha concluso Righini.