[Comune Palermo] Amap, sospeso il razionamento sino al 27 luglio

Amap, sospeso il razionamento idrico sino a domenica 27 luglio

Alla luce dell’ondata di calore prevista da oggi e nei prossimi giorni in città, il sindaco Roberto Lagalla ha disposto questa mattina l’immediata sospensione del razionamento idrico

“Abbiamo recepito l’invito del sindaco Roberto Lagalla a sospendere il razionamento idrico già da questo pomeriggio in coincidenza di temperature sopra la media stagionale attese per questa settimana in tutto il territorio metropolitano di Palermo”.

L’Amministratore Unico di Amap, Giovanni Sciortino, ha così aderito all’istanza dell’Amministrazione Comunale, attuando la sospensione -sino a domenica 27 luglio – del razionamento idrico a cui è sottoposta una consistente parte di Palermo.

“Riteniamo doveroso – aggiunge Sciortino- dare risposte alle esigenze dei cittadini di Palermo, nonostante il perdurare dell’emergenza idrica. Tuttavia, l’attuale livello delle riserve idriche non consente di abbassare la guardia e pertanto il razionamento verrà ripristinato non appena si ristabiliranno condizioni meteo meno sfavorevoli “.

Amap rinnova, comunque, l’invito a un uso consapevole della risorsa idrica, a evitare gli sprechi e a limitare l’utilizzo dell’acqua non riconducibile alle primarie necessità idropotabili e igienico – sanitarie.