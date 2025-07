Riunione sulla sicurezza a Tripoli per la protezione dell’Ambasciata francese e l’arrivo del nuovo ambasciatore

(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

Si è svolta a Tripoli una riunione di alto livello tra il Direttore generale del Dipartimento generale per la protezione delle missioni diplomatiche, generale di divisione Hassan Al-Sharif, e l’addetto alla sicurezza dell’Ambasciata francese in Libia. L’incontro, tenutosi presso la sede del dipartimento, ha avuto l’obiettivo di rafforzare il coordinamento congiunto in materia di sicurezza tra Libia e Francia, alla luce dei recenti sviluppi diplomatici.

Durante il colloquio, le parti hanno discusso le misure di sicurezza per l’imminente apertura del Consolato generale francese a Tripoli, un passo che conferma la progressiva normalizzazione delle relazioni diplomatiche e la crescente fiducia internazionale nella stabilità della Libia.

Un altro tema centrale è stato il passaggio di consegne tra l’ambasciatore uscente e il nuovo ambasciatore francese, per il quale è stato pianificato un protocollo di sicurezza che garantisca una transizione diplomatica fluida e sicura, senza interruzioni nelle attività dell’ambasciata.

Entrambe le parti hanno ribadito l’importanza di intensificare la cooperazione in ambito di sicurezza, al fine di assicurare la protezione delle missioni diplomatiche secondo i più alti standard internazionali. L’impegno della Libia a fornire un ambiente sicuro ai diplomatici stranieri è stato sottolineato come un elemento fondamentale per il rafforzamento dei rapporti bilaterali e per il ritorno della fiducia della comunità internazionale.