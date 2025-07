(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

SICUREZZA ESTIVA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI CENTRI ESTIVI FREQUENTATI

DA MINORI E TURISTI

8 DENUNCIATI E 2 SANZIONATI PER ILLEGALITÀ NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE

ROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, seguendo le linee

strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e

condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica hanno avviato una campagna di sicurezza per i frequentatori dei

centri sportivi ed estivi.

Nei giorni scorsi, nei quartieri di Roma Nord, i Carabinieri della Compagnia

di Roma Cassia, unitamente ai militari del NIL, personale dell’ASL ROMA1 e

ACEA SPA hanno svolto un primo servizio dedicato, finalizzato a contrastare

i fenomeni di illegalità nel settore della gestione dei centri sportivi ed

estivi, maggiormente interessati dal flusso di minori e turisti nella

stagione.

Otto persone, tra titolari di impianti, centri e presidenti di società

sportive dilettantistiche, sono stati denunciati per violazioni in materia

di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e furto di energia

elettrica.

Sono stati sanzionati amministrativamente, per un importo di circa 25 mila

euro, 2 titolari di impianti sportivi e proprietari di palestre, per

violazioni in materia di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di

lavoro, normativa sugli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

e per violazioni del regolamento d’igiene del Comune di Roma.

Il titolare di un centro sportivo è stato sospeso dall’attività

imprenditoriale.

Controllati in totale 20 impianti sportivi, per un totale di 20 campi da

tennis, 10 campi da beach volley, 5 piscine olimpioniche, 4 piscine per

bambini, 3 sale pesi, 3 campi da calcetto, 2 campi da calciotto, 1 campo da

calcio, 1 area crossfit, 1 circolo ippico e 1 sala boxe.

In particolare sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma i

gestori di due impianti sportivi con piscine per adulti e bambini, per

mancanza degli estintori e difformità nella pavimentazione dei locali di

lavoro; un imprenditore, poi sospeso dall’attività imprenditoriale, titolare

di un circolo sportivo, con palestra, piscina, campi da tennis, calcetto e

beach volley, per mancata esibizione della documentazione comprovante

l’avvenuta sorveglianza sanitaria presso il medico aziendale competente,

nonché omessa elaborazione del documento di valutazione rischi e difformità

dei luoghi di lavoro ai requisiti previsti; il proprietario di una palestra,

per la presenza di protuberanze e avvallamenti nella pavimentazione dei

luoghi di lavoro nonché per l’assenza di canalizzazione in più parti

dell’impianto elettrico; il titolare di un centro sportivo, con campi da

tennis, da beach volley, calciotto, sala pesi e area crossfit, per

difformità dei luoghi di lavoro ai requisiti previsti e non sottoposti a

regolare manutenzione tecnica e pulitura, per mancata esibizione della

documentazione comprovante l’avvenuta sorveglianza sanitaria presso il

medico aziendale competente, per mancata esibizione della documentazione

comprovante l’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di salute e

sicurezza, nonché per mancata attuazione delle misure necessarie a tutela

dai rischi di natura elettrica; il titolare di un centro sportivo con

piscina e sala pesi, per mancata esibizione della documentazione

comprovante l’avvenuta sorveglianza sanitaria presso il medico aziendale

competente, per mancata promozione della cooperazione e coordinamento

elaborando un unico documento di valutazione rischi, attesa la presenza di

altre imprese operanti, per omessa verifica periodica e manutenzione degli

ausili di primo soccorso, poiché i luoghi di lavoro non venivano sottoposti

a regolare manutenzione tecnica e il dvr non risultava firmato e datato; i

due titolari di un circolo ippico e di una società calcistica, poiché

risultati abusivamente allacciati alla rete elettrica pubblica per un danno

quantificato in circa 10 mila euro.

Sono stati infine sanzionati amministrativamente il titolare di un impianto

sportivo, con campi da padel, calcetto e calcio, per omessa esibizione del

documento di valutazione rischi, per mancato invio dei lavoratori dipendenti

alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza

sanitaria e per mancata autorizzazione all’installazione di impianti

audiovisivi e strumenti di controllo a distanza delle attività dei

lavoratori, per un importo complessivo di circa 16 mila euro. Nella

circostanza, il controllo è stato esteso al ristorante del citato centro

sportivo e il titolare è stato, altresì, sanzionato per omessa informazione

ai lavoratori sui rischi connessi all’attività lavorativa, sulle procedure

di primo soccorso, antincendio ed evacuazione nonché per mancata

autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi e strumenti di

controllo a distanza delle attività dei lavoratori, per un importo

complessivo di quasi 10 mila euro; il proprietario di una palestra, per la

mancanza del parere igienico preventivo nonché la presenza di muffe e

infiltrazioni nelle pareti dei locali, per un importo complessivo di euro

300.

Questi specifici controlli dei Carabinieri proseguiranno anche in altre zone

della Capitale e della Provincia per la sicurezza dei fruitori dei servizi

dei centri sportivi.

