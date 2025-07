(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 *INVITO – CONFERENZA STAMPA*

*“A Vico per Cacio”: Tre giorni di gusto nel cuore di Vico Equense, dal 28

al 30 luglio*

*Una festa dei sapori, tra tradizione, artigianalità e identità

territoriale*

*Vico Equense* si prepara ad accendere i riflettori sulle sue eccellenze

casearie con “*A Vico per Cacio*”, la manifestazione che *dal 28 al 30

luglio* trasformerà il centro cittadino in un grande percorso del gusto,

tra stand, laboratori, degustazioni, tradizioni locali, musica e cultura

gastronomica.

0Un omaggio al patrimonio caseario vicano, riconosciuto in tutta Italia per

qualità e tradizione. Un patrimonio che per l’occasione sarà curato da ben

14 caseifici: *Caseificio Salvatore Albano, Caseificio Bel Faito,

Caseificio Carbone, Caseificio Cilatte, Caseificio Cilento, Caseificio

Coppola, Caseificio De Gennaro, Caseificio Alfredo Guida, Caseificio

Salvatore Guida, Caseificio La Verde Fattoria, Caseificio Russo, Caseificio

Savarese, Caseificio F.lli Staiano e Caseificio Starace. *

I contenuti e tutte le novità dell’evento saranno illustrati nella

conferenza stampa di presentazione in programma *lunedì 21 luglio alle ore

11.30 presso il Circolo del Tennis di Marina di Seiano.*

Vico Equense è da sempre culla di una delle tradizioni casearie più antiche

e autentiche della Campania. Qui, tra colline verdi e vista mare, l’arte

della lavorazione del latte è molto più di un mestiere: è una cultura che

si tramanda di padre in figlio, custodita con orgoglio dai maestri casari

locali. Il fiordilatte, vera eccellenza del territorio, è solo uno dei

tanti tesori che nascono ogni giorno nei piccoli caseifici del paese,

accanto a provole, caciotte, ricotte fresche e stagionate, burri

artigianali e formaggi innovativi ma sempre legati alla terra d’origine.

Un sapere antico che resiste nel tempo, fatto di gesti precisi, mani

esperte e materie prime genuine, come il latte fresco proveniente da

allevamenti locali. L’evento “*A Vico per Cacio*” nasce proprio per

celebrare questa identità profonda, rendendo omaggio non solo ai prodotti

ma soprattutto alle persone che li rendono possibili.

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Vico Equense, *Giuseppe Aiello*.

Nel corso della presentazione interverranno il presidente dell’associazione

“A Vico per Cacio” *Alessandro Di Martino*, che riunisce i maestri casari

del territorio; la presidente dell’Associazione dei Commercianti

Vicani *Margherita

Aiello; *e il presidente dell’Associazione “Pizza a Vico” *Michele Cuomo*.

Al termine della conferenza, è prevista una *degustazione di prodotti

tipici locali*, protagonisti assoluti della tre giorni di festa. “A Vico

per Cacio” vi aspetta: *la tradizione si fa gusto, e il gusto fa comunità.*