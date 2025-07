(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Università. Scuola. Piccolotti (Avs): Link University simbolo di sistema

marcio. Il governo protegge lauree fantasma e atenei telematici. Mercimonio

a vantaggio di pochi. La ministra Bernini agisca

Le condanne in primo grado ai dirigenti della Link University non fanno che

confermare ciò che era già evidente grazie a diverse inchieste: molte

università telematiche e private rappresentano contesti in cui è facile

imbattersi in esami fantasma, titoli accademici regalati e lauree ottenute

da chi non ha mai messo piede in aula. È un segreto di Pulcinella: lo sanno

coloro che si sono arricchiti grazie a questo sistema, e lo sanno anche

quelli che cercano un titolo accademico spendendo poca fatica e pagando

molto.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

Gli unici – continua la deputata rossoverde della commissione cultura di

Montecitorio – a fingere di non sapere sono i ministri del Governo Meloni,

nonostante le ombre emerse sulla laurea della ministra Calderone, guarda

caso conseguita presso la stessa Link University. Il Governo continua a

sostenere con norme e fondi queste università private e telematiche a

scapito di quelle pubbliche. Si oppongono all’introduzione di criteri

rigorosi per l’accreditamento e a controlli stringenti. La lobby delle

università telematiche agisce ormai come un ministero ombra all’interno del

Governo Meloni: dispone, fattura e, nei fatti, esercita un potere sul

ministero dell’Università e della Ricerca. La Ministra Anna Maria Bernini

dovrebbe avere un sussulto di dignità e imporre una potente retromarcia a

tutela dall’Università e della ricerca pubbliche. Lo chiediamo da anni,

abbiamo depositato una proposta di legge e numerosi altri atti

parlamentari. Se pensano che ci fermeremo si sbagliano di grosso:

l’istruzione superiore non può essere trasformata – conclude Piccolotti –

in un mercimonio a vantaggio di pochi.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 17 luglio 2025