CONTIENE FOTO# LAVINIO – CARABINIERI ESEGUONO SERVIZIO DI ALTO IMPATTO. TRE PERSONE DENUNCIATE E MULTE PER OLTRE 7.000 EURO.

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Anzio

Comunicato Stampa

LAVINIO – CARABINIERI ESEGUONO SERVIZIO DI ALTO IMPATTO.

TRE PERSONE DENUNCIATE E MULTE PER OLTRE 7.000 EURO.

ANZIO (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un

servizio di alto impatto nel territorio nel comune di Anzio, con particolare

attenzione nella località Lavinio lido di Enea.

Nel corso delle numerose verifiche presso la stazione ferroviaria di Lavinio

Lido e servizi perlustrativi, sono state denunciate tre persone: un 20enne

italiano per guida in stato di ebbrezza, un 45enne tunisino rintracciato dai

Carabinieri dopo che aveva danneggiato con un sasso il vetro di un’auto

parcheggiata e un 54enne italiano trovato in possesso di due coltelli mentre

era alla guida del suo veicolo. L’uomo è stato segnalato anche all’U.T.G. di

Roma poiché trovato in possesso di tre dosi di cocaina. Altre quattro

persone sono segnalate, quali assuntori, tutti italiani dai 21 ai 41 anni,

perché trovate in possesso di diverse dosi di hashish e crack.

Congiuntamente alla Polizia Locale, i Carabinieri della Compagnia di Anzio

hanno poi eseguito controlli amministrativi nei confronti di tre esercizi

commerciali del territorio, tutti sanzionati per occupazione di suolo

pubblico non autorizzata, con sanzioni complessive di circa 520 euro.

Durante i posti di controllo, infine, sono state elevate contravvenzioni per

un totale di oltre 6.500, con la sospensione di tre patenti di guida.

Al termine del servizio, sono state complessivamente controllate 63 persone,

di cui diversi con precedenti di polizia e penali, e 45 veicoli.

170725

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma