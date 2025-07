Comunicato Stampa di Viabilità Italia del 17 luglio 2025: Esodo Estivo – Luglio/Agosto/Settembre 2025

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Giovedì 17 luglio 2025

Esodo Estivo – Luglio/Agosto/Settembre 2025

Viabilità Italia, che da 20 anni opera come Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, ha il compito di fronteggiare situazioni di crisi legate alla viabilità e di adottare, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune.

L’organismo è presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale e, oltre a rappresentati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), annovera partner pubblici, quali il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Arma dei Carabinieri, ANAS S.p.A., l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI), e partner privati quali l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Viabilità Italia provvede al coordinamento tecnico-amministrativo e all’adozione di decisioni rapide e condivise in tempo reale e dispone gli interventi operativi, anche preventivi, per gestire le situazioni di crisi al sistema viario del Paese, derivanti da eventi atmosferici avversi o da altri eventi. Provvede, inoltre, all’attività di elaborazione dei piani di esodo estivo e dei piani neve, utili agli utenti per programmare gli spostamenti durante la stagione estiva ed invernale.

I provvedimenti concordati e adottati dal tavolo di Viabilità Italia vengono inoltrati attraverso comunicati stampa alle testate giornalistiche, alle associazioni di categoria degli autotrasportatori, pubblicati sul web e divulgati tramite tutti i canali del C.C.I.S.S.

Previsioni del traffico estate 2025

In occasione degli ultimi due fine settimana di luglio si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alle partenze della stagione estiva per raggiungere le località di vacanza; è probabile che in questi due fine settimana il traffico in fase di partenza si distribuisca con spostamenti in intensificazione dal pomeriggio del venerdì e si mantenga piuttosto sostenuto per la giornata del sabato e della domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio. In merito ai flussi veicolari di rientro, si prevede un aumento nel pomeriggio di domenica e residualmente nella mattinata di lunedì, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana.

Nelle prime due settimane di agosto si prevede il consueto ulteriore incremento dei flussi veicolari, con consistenti movimenti di traffico in partenza nei venerdì pomeriggio e la tendenza in aumento nelle mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal “bollino nero”. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì.

La settimana di Ferragosto sarà segnata da probabili partenze fin dal giovedì 14 agosto, mentre il giorno 15 si prevede traffico molto intenso, specialmente in ambito della viabilità locale, a causa delle tradizionali gite giornaliere. Da domenica 17 e lunedì 18 agosto si presume inizi la grande fase del rientro dai luoghi di vacanza, che interesserà anche le domeniche del 24 e 31 agosto e i lunedì del 25 agosto e 1° settembre. Oltre al cosiddetto “controesodo”, in queste ultime due settimane di agosto si prevede comunque ancora traffico intenso per le ultime partenze, concentrato tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Nel mese di settembre è presumibile che il fine settimana da venerdì 5 a domenica 7 sarà segnato ancora da flussi veicolari in partenza, ma soprattutto dal termine sostanziale del periodo di vacanza con ritorno dalle località turistiche verso i centri urbani.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione documenti consultabili sul sito internet http://www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Il calendario 2025 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nel periodo estivo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

– sabato 19 luglio dalle 08.00 alle 16.00; – domenica 20 luglio dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 25 luglio dalle 16.00 alle 22.00;

– sabato 26 luglio dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 27 luglio dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 1 agosto dalle 16.00 alle 22.00;

– sabato 2 agosto dalle 08.00 alle 22.00;

– domenica 3 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 8 agosto dalle 16.00 alle 22.00;

– sabato 9 agosto dalle 08.00 alle 22.00;

– domenica 10 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 15 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– sabato 16 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 17 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– sabato 23 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 24 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– sabato 30 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 31 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– domenica 7 settembre dalle 07.00 alle 22.00;

Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

Come informarsi sulle condizioni del traffico

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web http://www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Ulteriori informazioni sono riportate anche su http://www.aiscat.it.