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Politica Interna

Ponte sullo Stretto, Simiani (Pd): Inchieste per corruzione e sprechi, il Governo faccia un passo indietro

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Continua lo scempio del Ponte sullo Stretto. Procedimenti penali per corruzione a carico di persone coinvolte nell'ambito del Ponte sullo Stretto e un abnorme spreco di soldi dei cittadini che potrebbero essere messi su altre infrastrutture che attendono da mesi. Il Governo la smetta con questo scempio e destini il denaro sprecato per un ponte che non si realizzerà mai per aumentare i fondi per la sanità, scuole, infrastrutture, trasporti. Ora con la legge di bilancio il Governo colga l'occasione per dimostrare che non fa solo propaganda e interessi politici di parte e sposti i fondi pubblici su opere e servizi utili ai cittadini". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera.

Roma, 21 ottobre 2021

(AGENPARL)
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