Agenzia nr. 1843 – D’Elia, Forza Italia: “Profondo cordoglio per una perdita che colpisce tutta la Puglia

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Nota dei consiglieri regionali del gruppo di Forza Italia.
"La tragica e improvvisa scomparsa di Annibale D'Elia ci lascia profondamente addolorati. Ricordiamo un uomo di grande competenza e passione civile, che ha dedicato il proprio lavoro alle istituzioni, alla cultura e alle opportunità per i giovani. La sua morte rappresenta una perdita dolorosa per l'intera comunità regionale. Alla sua famiglia, ai suoi affetti e a quanti hanno condiviso con lui il lavoro quotidiano esprimiamo la nostra vicinanza e il più sincero cordoglio"./comunicato