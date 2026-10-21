Metropolitana Catania, Carrà (Lega): Salvini sblocca e accelera iter, realizzazione più vicina

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Roma, 21 ott. – "Grazie al lavoro del ministro Salvini e all'attività del Direttore Generale per il Trasporto pubblico locale del MIT Angelo Mautone, è stato finalmente attualizzato e approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della tratta della Metropolitana di Catania che dall'aeroporto condurrà direttamente nel centro della città. L'iter ha superato la sua fase più critica, sbloccata grazie all'intervento tempestivo del ministro Salvini e del Mit che ha proceduto a riacquisire il progetto per renderlo idoneo all'avvio di una nuova procedura di gara con l'obiettivo di affidare i lavori entro la fine del 2026. Una notizia straordinaria per Catania che finalmente avrà un collegamento strategico che rappresenta una grandissima opportunità per tanti lavoratori, pendolari, studenti e turisti, servendo anche importanti quartieri della zona sud-occidentale di Catania. Senza il lavoro del ministro Salvini e del dottor Mautone, la procedura sarebbe rimasta ferma, bloccata da criticità che hanno interessato il precedente appalto, che abbiamo ereditato e che con spirito di responsabilità e grande serietà il Mit guidato da Salvini è riuscito a riaprire per sottoporre in tempi rapidissimi le attività di aggiornamento con l'obiettivo di realizzare l'infrastruttura il prima possibile. Una notizia straordinaria per i catanesi che presto vedranno la realizzazione di un'opera attesa da anni e che rappresenta un intervento importante per il potenziamento del trasporto pubblico e per il miglioramento dell'accessibilità dell'intero territorio metropolitano. La Lega e Matteo Salvini al lavoro per ammodernare la Sicilia, offrendo opportunità innovative e moderne che miglioreranno la mobilità di chi ogni giorno si sposta e si muove all'interno dei nostri territori".
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