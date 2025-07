(ARC) Cultura: Anzil, Museo Grande Guerra GO simbolo dialogo e amicizia

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

Thu 17 July 2025

museali, oggetto di importanti opere di riqualificazione per

l’agibilit?, con realizzazione di un nuovo allestimento

Gorizia, 17 lug – “Oggi ? una giornata storica per la citt? di

Gorizia e per tutto il percorso di GO!2025 Nova Gorica-Gorizia

Capitale europea della cultura. I lavori di restauro dei musei,

gi? provinciali e oggi gestiti da Erpac, si sono completati. In

particolare, il Museo della Grande Guerra si presenta con un

nuovo allestimento, coerente con la storia che ha sempre

raccontato ma proiettato verso una visione futura: quella di una

cultura di frontiera che non considera pi? il confine come muro o

ostacolo, ma come opportunit? di dialogo, amicizia e incontro”.

Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore alla Cultura

del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questo pomeriggio,

nel complesso del Castello di Gorizia, ha partecipato ed ?

intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del Museo della

Grande Guerra di Gorizia dopo l’esecuzione di importanti lavori

di riqualificazione e la realizzazione di un nuovo allestimento.

Oggi il Museo presenta un percorso pienamente accessibile grazie

a una serie di rampe, pedane e ascensori.

“Con la riapertura del Museo della Grande Guerra di Gorizia

riprende la narrazione degli eventi che hanno lasciato

un’impronta indelebile nella nostra storia e nel nostro

territorio – ha osservato Anzil -. Come in una trincea

riecheggiano qui, un’altra volta, gli intenti di coloro che gi? a

pochi anni dal termine del conflitto avevano pensato e realizzato

il Museo della Redenzione, pionieristico tentativo di

musealizzazione della Prima guerra mondiale condotto da Giovanni

Cossar”.

“Il nuovo Museo – ha detto poi il vicegovernatore Anzil – ?

pronto ora a raccontare il passato con una rinnovata e

contemporanea veste; rappresenta un tassello fondamentale nel

programma di questo 2025 in cui Gorizia e Nova Gorica sono

insieme Capitale europea della cultura, a ricordare, tra le altre

cose, il significato della parola “confine” che, pur essendo

spesso associato alla guerra come suo prodotto, oggi vuole essere

anzitutto sinonimo di scambio, incontro e sovrapposizione di

matrici culturali diverse”.

“Questo ? lo spirito della cultura di frontiera che la nostra

Regione, terra appunto di confine da sempre, promuove e sostiene

– ha sottolineato Anzil -. E questa ? la filosofia che

caratterizza tutti gli appuntamenti di GO!2025, dimostrando una

non esplicita ma per sempre presente correlazione tra un evento e

l’altro, rammentando, ad esempio, che i risultati dell’arte

contemporanea affondano le loro radici pi? profonde nei terreni

solcati dai due conflitti mondiali”.

“L’approccio multidisciplinare ?, dopotutto, solo uno dei

pilastri fondamentali della missione di quest’anno, che vuole

rafforzare il legame tra le due citt? protagoniste, lasciando,

come l’acqua sul suolo carsico, un segno profondo e visibile in

futuro” ha concluso il vicegovernatore.

Il nuovo allestimento sviluppa i concetti alla base del Museo gi?

inaugurato nel 1990, con un’attenzione rinnovata alla

quotidianit? dei soldati, alla memoria, alla documentazione

storica e all’integrazione di postazioni multimediali, apparati

descrittivi in tre lingue e una sezione dedicata alla memoria

della Grande Guerra. Gli spazi rinnovati saranno aperti

gratuitamente per la visita da domani e per una settimana fino a

venerd? prossimo.

