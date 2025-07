(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 Lazio, Bonafoni (Pd): debacle avviso pubblico per comunità energetiche,

urgente confronto

“La risposta della Giunta regionale a una mia interrogazione sull’avviso

pubblico per la realizzazione di nuove comunità energetiche conferma le

criticità rappresentate nei mesi scorsi dal coordinamento Cers Roma e

Lazio, evitabili attraverso il confronto, tenutosi solo a procedura aperta.

L’assessorato regionale al turismo, ambiente, sport, cambiamenti climatici,

transizione energetica e sostenibilità, infatti, ha confermato una scarsa

partecipazione all’avviso – che ha visto la presentazione di 2 sole

proposte, a fronte di 14 milioni di euro a disposizione – e problemi legati

al minimo di spesa eccessivamente alto, cioè 200 mila euro.

Ancora una volta, l’assenza di confronto e procedure eccessivamente

complesse, hanno determinato un’occasione persa per il Lazio, che avrà come

effetto la somma di ritardi nella diffusione delle comunità energetiche e

l’impossibilità di far compiere ai nostri territori un passo in avanti

reale.

Vista la debacle e l’ipotesi paventata dalla Giunta di presentare un nuovo

avviso pubblico per sanare le lacune, appare urgente un confronto

preventivo con gli enti locali – in particolare Roma Capitale, che ha già

avviato un valido percorso a livello cittadino -, il coordinamento Cers

Roma e Lazio e le realtà da tempo impegnate in questa sfida per la

sostenibilità, che tra le altre cose hanno anche ricevuto un contributo

regionale, durante l’Amministrazione Zingaretti, per la realizzazione di

studi di fattibilità”

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni,

coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico.