[Comune Palermo] Albero cade in corso Calatafimi. Dichiarazione consigliere comunale Arcoleo e consigliere IV Circoscrizione Romano

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 «Una città che letteralmente sta cadendo a pezzi, stamane una grossa

alberatura si è spezzata in

corso Calatafimi n. 632 a soli pochi passi da una fermata dell’autobus, a

farne le spese

fortunatamente se così si può dire solo una autovettura posteggiata nei

pressi dell’accaduto, sul

loco si è prontamente recato il consigliere della IV Circoscrizione Vito

Romano che pochi giorni

prima aveva sottolineato a suon di note la gravità che insiste proprio sul

Corso Calatafimi. La

risposta dagli uffici è stata che al momento gli sforzi sono concentrati

per la preparazione dei

percorsi che interesseranno il “Festino”, e d’altronde non ci si poteva

aspettare diversamente da

una amministrazione che invece di affrontare la problematica in maniera

organica preferisce

andare avanti a forza di interventi a singhiozzo, dal momento che la

dotazione organica del

personale addetto alle potature non è minimamente sufficiente a coprire le

esigenze della nostra

Città».

Lo dichiarano il capogruppo del Partito Democratico Rosario Arcoleo e il

consigliere della Quarta

Circoscrizione Vito Romano.

