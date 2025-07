CS – SOCIAL HOUSING E MENSA SOCIALE: INAUGURATI DUE NUOVI SERVIZI A MARINA DI GINOSA (TA)

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 COMUNICATO STAMPA

SOCIAL HOUSING E MENSA SOCIALE: INAUGURATI DUE NUOVI SERVIZI A MARINA DI

GINOSA

Due nuovi spazi, due nuovi luoghi sicuri, due nuovi punti di riferimento

per chi è in difficoltà. Il progetto pilota “Ginosa Social Housing – Le

Radici della Speranza” e Mensa Sociale “Ali di Farfalla”: sono questi i

nuovi servizi innovativi inaugurati il 10 luglio a Marina di Ginosa nel

corso della cerimonia svoltasi presso le rispettive sedi in Viale Trieste e

Via Baldari.

Un immobile di proprietà comunale è stato completamente rifunzionalizzato e

suddiviso per accogliere i servizi, 4 posti letto, una cucina attrezzata,

dispense, bagni, spazi di condivisione.

Ginosa Social Housing, promosso dal Comune in collaborazione con

l’associazione Noi&Voi Onlus e possibile anche grazie a un finanziamento

regionale ottenuto di 25.000 euro, nasce per contrastare la povertà

abitativa e l’esclusione sociale. Si rivolge a persone sole, prese in

carico dai Servizi Sociali, offrendo loro la possibilità di vivere in un

appartamento condiviso a Marina di Ginosa per un periodo che va dai sei ai

dodici mesi. Durante questo tempo, i beneficiari saranno accompagnati da

figure professionali in un percorso educativo verso l’autonomia abitativa e

l’inclusione nella vita comunitaria, attraverso attività di mediazione

alloggiativa e cittadinanza attiva.

La Mensa Sociale “Ali di Farfalla”, gestita dalla Cooperativa Noi e Voi e

interamente finanziato dal Comune di Ginosa, è molto più di un luogo dove

ricevere un pasto caldo. È uno spazio di accoglienza e riscatto, che ogni

giorno garantisce un pasto completo a persone in difficoltà segnalate dai

servizi sociali. Oltre all’assistenza alimentare, la mensa offre

opportunità di inserimento lavorativo per soggetti fragili, contribuendo

così al loro reinserimento sociale. Anche la scelta dei prodotti alimentari

segue una logica etica, privilegiando filiere locali, sostenibili e ad alto

valore sociale.

.

.

.

.