Cs. Naxoslegge 2025_ Premio a Pietrangelo Buttafuoco

*COMUNICATO STAMPA*

*Naxoslegge 2025, il Festival premia Pietrangelo Buttafuoco: *

*la cerimonia mercoledì 9 luglio al Lido di Naxos*

Giardini Naxos, 8 luglio 2025 – In attesa della *XV edizione del festival

Naxoslegge*, diretto da Fulvia Toscano e in programma dal 20 al 28

settembre e dedicata quest’anno al tema “Controvento”, la rassegna si apre

come di consueto con un’anteprima dedicata al *Premio alle Eccellenze del

panorama culturale*.

Ospite d’eccezione dell’incontro in programma *mercoledì 9 luglio alle ore

19:00, presso la terrazza del Lido di Naxos*, sarà *Pietrangelo Buttafuoco*,

presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, *al quale verrà

conferito il riconoscimento di Naxoslegge*: un’opera dell’artista e

scultrice *Stefania Pennacchio*.

“Siamo onorati di accogliere a Giardini Naxos Pietrangelo Buttafuoco – *sottolinea

Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge* – con cui avremo il

piacere di dialogare e confrontarci sia in merito ai programmi e ai

progetti che lo vedono protagonista della Biennale di Venezia, sia in

merito ad altri temi di interesse culturale, anche a partire dal *tema

scelto per questa quindicesima edizione del festival*, cioè *’Controvento’*,

con chiaro riferimento alla volontà di un approccio libero e spesso, in

quanto tale, non conforme, che la cultura dovrebbe, a nostro avviso, sempre

avere”.

L’incontro con Buttafuoco segna l’apertura della stagione estiva degli

appuntamenti di Naxoslegge e anticipa le giornate settembrine della

rassegna, confermandone la vocazione al confronto, alla riflessione e alla

valorizzazione della cultura come atto coraggioso e necessario.

