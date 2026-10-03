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Politica Interna

Legge forense : Sisto, approvazione decreto legislativo è passo epocale

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2026 - "Oggi il CDM ha approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della
dell'avvocatura. Un professionista più moderno, 'on line', legato alla
indipendenza e all'autonomia quanto capace di fare squadra: questo il
target raggiunto dal team ministeriale, a cui ho partecipato, con in testa
il legislativo di Nicola Selvaggi e la collaborazione preziosa del CNF di
Francesco Greco. La parola passa ora alle commissioni parlamentari per i
pareri, allo scopo di consentire le migliori soluzioni nell'interesse della
piena tutela del diritto di difesa, tema da sempre patrimonio dei valori di
Forza Italia." Così il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto,
al termine del Consiglio dei Ministri.

(AGENPARL)
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