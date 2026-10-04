DIFESA: RAUTI ALL’ACCADEMIA MILITARE AUSTRIACA “FORMAZIONE INTERFORZE VERSO IL MODELLO DUALE TOTAL DEFENCE

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - IL MODELLO DUALE TOTAL DEFENCE"
2 ottobre 2026, WIENER NEUSTADT (VIENNA) – "Un Istituto di formazione con
oltre due secoli e mezzo di storia, capace di accogliere l'innovazione per
fronteggiare le nuove sfide", così il Sottosegretario di Stato alla Difesa,
Senatrice Isabella Rauti, che ha visitato ieri in Austria l' Accademia
Militare Teresiana fondata nel 1751 da Maria Teresa d'Asburgo.
Un utile confronto in ambito Formazione tra due Paesi vicini e legati da
una solida amicizia e da molte forme di collaborazione e "un'idea
condivisa: la Formazione e l' Addestramento sono una leva strategica:
abilitatori della deterrenza moderna e fondamento della resilienza
nazionale di fronte alle minacce ibride ed al cognitive warfare", ha
dichiarato la Senatrice – con delega alla Formazione del personale militare
e civile della Difesa.
"Italia e Austria – continua – hanno consolidati scambi formativi in ottica
interforze ed interoperabile. Nell'esercitazione "Wechselland2026" gli
allievi austriaci si sono addestrati anche con 25 militari della Brigata
"Julia" dell'Esercito; le Accademie Militari italiane e austriaca
aderiscono al progetto europeo Military Erasmus (EMILYO); alcuni militari
austriaci hanno frequentato in Italia corsi di comunicazione operativa ed è
in programma la frequenza di corsi al Multinational CIMIC Group di Motta di
Livenza ed al Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa".
Oggi la Formazione della Difesa è sempre più interforze, secondo un modello
"dual use" e di "total defence" ovvero non solo militare ma anche civile,
interagenzia e in rete con il mondo universitario, della ricerca e con le
industrie di settore. Un approccio integrato alla sicurezza e alla
resilienza – anche cibernetica – che, dalla dimensione nazionale, si
proietta su quella europea. In questa prospettiva si inserisce il concetto
strategico e politico di "difesa continentale europea" — elaboraro dal
Europea per creare un sistema di sicurezza integrato su scala continentale,
aperto anche a partner extra-UE che condividano lo stesso sistema di valori
di pace e stabilità.