Emergenza caldo, Pacifico: apertura scuole a ottobre.

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa

Emergenza caldo: apertura delle scuole ad ottobre.

7 luglio 2025

L’unico sindacato che tratta il problema del caldo nelle scuole e della conseguente possibilità di malori è l’Anief. Il ministro Valditara deve prendere atto che il cambiamento climatico ha causato in estate temperature così alte che è diventato impossibile svolgere le lezioni in classi pollaio prive di climatizzatori. Bisogna abbracciare la proposta del presidente Marcello Pacifico riguardo la richiesta di posticipare l’inizio dell’anno scolastico ad ottobre, proprio per il cambiamento climatico che comporta caldo eccessivo anche durante il mese di settembre. In alternativa il ministro dovrebbe provvedere ad effettuare investimenti nelle strutture scolastiche e dotare le aule di condizionatori. Viste le temperature aumentate, mediamente di 4 gradi, negli ultimi anni, urge un intervento tempestivo per evitare disservizio e soprattutto per preservare la salute del personale della scuola. Serve assolutamente un atto di civiltà. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.