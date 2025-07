(ACON) SONDAGGIO GOVERNATORI. PELLEGRINO (AVS): DUBBI SU REALE AZIONE FEDRIGA

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

per i singoli settori, le tantissime persone che valutano Fedriga

il miglior presidente fra i presidenti d’Italia”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino

(Alleanza Verdi e Sinistra) a margine del sondaggio fornito dal

quotidiano Il Sole 24 ore.

“I tanti ragazzi che lasciano la regione, i salari fermi, le

imprese che chiudono, la sanit? pubblica allo sbaraglio, i

reparti degli ospedali che vengono chiusi e le file d’attesa che

si allungano, i Comuni in affanno senza dipendenti, il consumo di

suolo, lo sfregio a laghi e fiumi, l’abbandono e il degrado dei

territori interni e montani, l’accorpamento delle scuole, sono

solo alcune delle criticit? di una Regione e del suo massimo

conduttore che invece di mettere a sistema e in sicurezza un

territorio e la sua popolazione, agisce a spot e a richiesta,

nonostante un bilancio ricchissimo”, dichiara Pellegrino.

“Tra le righe non si pu? non leggere la pressione che si vuole

agire su Roma per la richiesta di un possibile terzo mandato –

prosegue la vicepresidente del Gruppo misto -. Credo, per?, che

le persone che vivono la Regione inizieranno ben presto a

comprendere come la politica, ovvero le scelte e le decisioni

prese, non si facciano pi? con i nomi, ma con le azioni di

benstare e benessere che un po’ alla volta si stanno affievolendo

e venendo meno”.

“Si apprezza comunque – conclude la nota di Serena Pellegrino –

l’onest? politica del consigliere Calligaris, che continua a

battersi per dare visibilit? alla figura del Presidente

monitorando quotidianamente il suo stato di gradimento, atta a

giustificare la sua possibile ricandidatura”.

