(ACON) POLITICA. PELLEGRINO (AVS): FDI USA ISTITUZIONI PER FARE PROPAGANDA

(ACON) Trieste, 7 lug – "Ancora una volta, a distanza di pochi

giorni, il partito Fratelli d’Italia usa le istituzioni per fare

propaganda politica”. Cos? in una nota la consigliera Serena

Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra), commentando la presenza

di prefetto e questore all’evento promosso da Fratelli d’Italia

presso il Frecce Tricolori Beach Bar di Lignano Sabbiadoro dal

titolo “Valorizzare l’Italia con il Governo Meloni. I risultati

di Fratelli d’Italia sul Turismo”.

“Le foto, scattate in occasione dell’evento di partito

organizzato da Fratelli d’Italia Fvg – ribadisce Pellegrino -, si

possono vedere in rima fila il prefetto e il questore di Udine.

Un atto grave, che mina la fiducia nelle istituzioni. Ci

chiediamo in che veste siano stati invitati”.

“Hanno presenziato in forza della loro carica istituzionale o

come liberi cittadini simpatizzanti del partito della presidente

del Consiglio, alla presenza anche del ministro della Giustizia,

Nordio, e di quello dei rapporti con Il Parlamento, il nostro

corregionale Luca Ciriani? Il ministero dell’Interno ha

autorizzato la loro presenza? Sono alcune delle domande che ho

portato con un atto di sindacato ispettivo all’attenzione della

Giunta regionale, che oggi verr? protocollato”, fa sapere la

consigliera.

“Questa azione fa il paio con quella accaduta la settimana scorsa

quando, ad un evento di Fratelli d’Italia sulle tematiche

ambientali, hanno partecipato i vertici della Direzione centrale

Ambiente e quelli dell’Agenzia regionale per la protezione

ambientale (Arpa), ovvero i nostri organi di garanzia

ambientali”, prosegue concludendo: “Essere al governo non

permette di essere al di sopra delle pi? elementari regole che

governano la democrazia. Ringrazio la senatrice del Gruppo

parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, per aver

dato rilevanza nazionale al caso”.

